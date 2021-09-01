جدة - نرمين السيد - تناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، بأنه حدث لم يتكرر منذ 80 عاما، شهده متنزه بيناوالا للفيلة فى سريلانكا، الفيلة سورانجى 25 عاما، وضعت فيلين ذكرين توأمين.
الحدث اعتبره الخبراء نادرا، لمثل هذه الحيوانات فى المتنزهات، آخر مرة تمت فيها ولادة فيلين توأمين كانت عام 1941 فى متنزه بيناوالا أكبر مؤسسة فى سريلانكا للاعتناء بالفيلة البرية الشاردة، حيث يؤوى 81 فيلا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. لأول مرة منذ 80 عاما ولادة نادرة لفيلين توأم فى سيريلانكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.