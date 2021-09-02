بالفيديو.. رجل يقتل زوجته وابنته بعد أن أصبحت مليونيرة

جدة - نرمين السيد - لكن بعد فترة وجيزة من هذا الفوز، تحولت حياتهم إلى كارثة، حيث أصبح زوجها الجديد جون دوناتو شخصا مسيئا وبدأ الخلاف بينهم فى التصاعد حتى وصل لعنف منزلى ذلك أخبرت الشابة أسرتها بنيتها ترك زوجها.

بعد مرور عام على فوزها بالجائزة، لم يتحمل الزوج زوجته المليونيرة وقرر التخلص منها ليصوب البندقية على رأسها هى وابنتها التى لم تكمل عامين بل أن ينتحر.

وفقا لتقرير مصور لقناة "الغد"، فقد ربط المحققون الحادثة بجائزة الياناصيب، فضلا عن تعرض "هيل" للعنف المنزلى من أجل حصوله على المال، إذا لجأت لمركز يحميها من العنف الزوجى الذى انتهى بقتلها.

بالنسبة للأطفال الثلاثة، هم يخضعون لوصاية الدولة الآن، كما نظمت الأسرة حملة تمويل جماعى على gofugndme للتأمين على مستقبله.

أما بالنسبة لأموال الزوجين، فستوضع فى صندوق ائتمانى لأطفالهم الباقين على قيد الحياة.