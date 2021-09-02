جدة - نرمين السيد - السفر إلى شواطئ إسبانيا فى فصل الصيف من الوجهات السياحية الرائعة بالنسبة للكثير من الناس، وغالبا ما يحتاج السائحون للتعرف على المنطقة إلى استخدام التقنيات الذكية، لكن هذه المرة ستستغنى عن استخدام خريطة "جوجل"، لوجود مرشد سياحى طبيعى على الطريق فى انتظارك لكن من نوع مختلف





قام أحد الشباب بتصوير مقطع فيديو سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل رهيب، حيث صوّر الشاب بقرة على الطريق فى إسبانيا ترشدهم نحو وجهتهم بشكل صحيح. وتناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، بقيام الشباب بإلقاء التحية على البقرة، وسؤالها: "من أى اتجاه يقع شاطىء بولونيا"، لينصدموا بردة فعلها الفورى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - بقرة تصف الطريق لسائق بعدما سألها عن شاطئ بولونيا! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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