صور - شركة أوكرانية تقيم معرضا لـ الحسناوات داخل توابيت

جدة - نرمين السيد - وأقامت هذا العرض إحدى الشركات المصنعة لمستلزمات الموتى، حيث قدمت توابيت صديقة للبيئة بتصاميم مختلفة، وكان منها ما هو مرصع بالألماس، كما عرضت عدة أشكال لملابس الدفن.

وظهرت داخل التوابيت عارضات أزياء مستلقيات بداخلها وقد أغلقن أعينهن وطوين أياديهن، كما ارتدين ملابس بألوان زاهية وغطاءً للرأس.

وفى سياق متصل، كان قد أقيم هذا العام فى كييف، عاصمة أوكرانيا، معرض يتعلق طابعه بنفس النوع من الغرابة، عرضت فيه توابيت مسممة بأشكال الرسوم المتحركة، بهدف تعزيز ثقافة الجنازة، وحمل اسم "RIP Expo 2021".