تزوجنى بدون مهر.. حكاية تقليعة لبنانية أثارت الجدل فى الوطن العربى

جدة - نرمين السيد - وأثارت حملة "تزوجنى بدون مهر" جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى استهدفت معالجة مشكلة العنوسة فى منطقة الساحل اللبنانى.

ولجأت مجموعة من الفتيات اللبنانيات إلى إطلاق حملة "تزوجنى بدون مهر" بسبب غلاء المعيشة وهجرة الشباب اللبنانى وعدم قدرة الكثير منهم على تأمين ثمن المهر بجانب نفقات الزواج الباهظة.

ووفقا لدراسات أجرتها إحدى وسائل الإعلام الغربية فى 2018، كشفت النتائج نسبة العنوسة فى لبنان والتى تصل إلى 85%.

وبدأ الشباب المصرى يتفاعل مع المبادرة، مغردين عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" بتعليقات كوميدية، تشير إلى رغبتهم فى السفر إلى لبنان.

ومن بين التعليقات التى تداولت خلال تويتر: "فى طريقى إلى لبنان"، "الإقبال دلوقتى على لبنان تاريخى يا فندم"، "وعندك أربعة محجوزين هنا لأبو حنان بعد مايطلق أم حنان".