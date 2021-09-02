صور- ملابس بسيطة لـ الألمانية إيفيلين شارما

جدة - نرمين السيد - وتتمتع إيفيلين شارما بإطلالاتها الأنيقة فى عالم الموضة والأزياء، حيث تنال بها إعجاب محبيها لبساطتها وجمال ملامحها. وتحرص شارما على مشاركة متابعيها الذين يقتربون إلى 3 مليون عبر "إنستجرام" لأبرز أزيائها، ومختلف أوقاتها سواء خروجاتها أو حفلاتها وتجمعاتها العائلية وغيرها. وتتميز الألمانية بجمال ملامحها وبساطة أزيائها التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة فى المجال وتتألق على أغلفة المجلات العالمية.

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