تيليجرام يتخطى مليار عملية تنزيل عالميا وينافس واتساب

جدة - نرمين السيد - وأشار تقرير إلى أن شركة "سنسور تاور"، لأبحاث السوق بإن عمليات تثبيت تطبيق تيليجرام بلغت فى الهند 214.7 مليون عملية خلال السنة أشهر الأولى من 2021.

وأفاد التقرير أنه حدث زيادة بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضى، وفقا لموقع "financialexpress".

ووفقا للموقع، كشف أن تيليجرام تمكنت من تجاوز المليار عملية تنزيل عالميا، وذلك ما جعل التطبيق يتنافس مع واتساب وماسنجر وغيرهم من التطبيقات.

وقد ارتفعت عمليات تثبيت تطبيق تيليجرام Telegram، بشكل كبير بعد موجة الغضب التى واجهت قرار شركة واتساب WhatsApp، فور الإعلان عن تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالخدمة، إواستغل بعدها مطورو منصة التراسل الروسى الازمة لإضافة العديد من الميزات الجديدة والمفيدة، مثل مكالمات الفيديو الجماعية وتجربة الدردشة الصوتية المحدثة ومشاركة الشاشة بالصوت، لجذب المزيد من المستخدمين الغاضبين للمنصة.