ظاهرة فريدة.. شاب ألمانى يدمر نظريات علمية بـ«بؤبؤ عينيه»

جدة - نرمين السيد - أثار شاب ألمانى الجدل فى الأوساط العلمية بقدرته على التحكم فى تصغير وتوسيع فتحات بؤبؤ عينيه عند الرغبة، وذلك فى حالة وصفت بالفريدة، بعدما كان يسود اعتقاد علمى باستحالة التحكم بهذا الجزء من عين الإنسان.





وأكدت جميع الدراسات السابقة أن توسيع وتضييق مجرى بؤبؤ العين، هو رد فعل لاإرادى للإنسان، يحدث فقط عندما تزيد أو تقل نسبة الضوء الواصلة للعين، حيث تعملان عضلتان متعارضتان فى العين بمثابة محركين صغيرين على توسيع القزحية وتقليصها للتحكم بكميات الضوء الداخلة.

وبحسب مجلة "livescience" العلمية، لم يكن يتخيل أحد أنه بالإمكان التحكم بفتحة البؤبؤ، إلى أن اتصل طالب بجامعة أولم بألمانيا، يبلغ 23 سنة، بأحد أساتذته ليبلغه عن هذه الحالة.

الطالب في البداية كان يغير حجم بؤبؤ عينه من خلال التركيز أمام أو خلف شيء ما، ولكن مع الممارسة تعلم طريقة القيام بذلك دون التركيز على الأشياء، ما يجعله حالة نادرة تختلف عن البشر، حتى أن الشاب يشعر بعضلاته تتحرك في بؤبؤ العين "أمر مذهل.. كان يعتقد أنه مستحيل.