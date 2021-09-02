فيديو درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها

جدة - نرمين السيد - ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تحين الفرصة ثم انقض عليها ليحكم فكيه عليها، ظنا منها أنها طائر أو فريسة.

وكرر التمساح محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.

الفيديو تسبب فى غضب العديد من مستخدمى مواقع التواصل، الذين دعوا إلى تنظيم أكثر صرامة لاستخدام الطائرات بدون طيار خصوصًا حول الحيوانات.