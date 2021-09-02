جدة - نرمين السيد - ويظهر الفيديو درون تحوم فوق رأس تمساح كان داخل أحد المسطحات المائية الضحلة، وبمجرد أن لفتت الدرون نظر التمساح تحين الفرصة ثم انقض عليها ليحكم فكيه عليها، ظنا منها أنها طائر أو فريسة.
وكرر التمساح محاولات مضغ الدرون وتحطيمها، حتى انفجرت داخل فمه محدثة دخانا تصاعد من بين فكيه، وسط ذهول من يلتقطون الفيديو.
الفيديو تسبب فى غضب العديد من مستخدمى مواقع التواصل، الذين دعوا إلى تنظيم أكثر صرامة لاستخدام الطائرات بدون طيار خصوصًا حول الحيوانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو درون تنفجر داخل فم تمساح حاول التهامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.