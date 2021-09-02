صور مذهلة من ناسا لاكتشاف عمره 13 مليار عام

جدة - نرمين السيد - و"القزم البنى" هو مصطلح يعنى نجم غامض يقع فى مكان ما بين كوكب غازى عملاق ونجم صغير، ولكن دون الحجم الذى يدمج الهيدروجين مثل النجم، حسب ما أشارت صحيفة "ديلى ميل".
ووفقا لدراسة أجراها علماء الفلك فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، قد يكون هناك عدد أكبر من هذه "النجوم" غير العادية فى مجرتنا، أكثر مما كان يعتقد سابقا.
وقال باحثو ناسا إن هذا "القزم الأسود" يبعد 50 سنة ضوئية عن الأرض، ولا يشبه أيا من 2.000 قزم بنى موجود فى مجرتنا حتى الآن.
ووفقا لصور ناسا، فهذا القزم البنى خافت فى بعض الأطوال الموجية للضوء، ومشرق فى البعض الآخر، ويتحرك حول مجرة درب التبانة بسرعة نصف مليون ميل فى الساعة، أسرع من أى قزم بنى محلى آخر.
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