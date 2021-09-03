فيديو- رحلة وسط المناظر الخلابة لـ 10 أبقار فى سويسرا

جدة - نرمين السيد - وكشف مقطع فيديو نقل بقرة بمروحية فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا، وحسب صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، فقد نقلت 10 أبقار بهذه الطريقة. وأوضح جوناس أرنولد، وهو مزارع ومالك للأبقار أن "سبب نقل الهليكوبتر للأبقار هو أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المراعى بالسيارة، ونظرا لأن عددا من الأبقار مصاب، لذلك لا يتعين عليهم السير طوال الطريق حفاظا على صحتهم".

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