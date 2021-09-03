جدة - نرمين السيد - واكتشفت القطع الذهبية التى تعتبر كنزا ثمينًا، عام 2019، خلال أعمال صيانة فى قصر بالفينيستير غرب فرنسا.
وقالت دار المزادات "ايفوار آنجيه"، إن زوجين قررا ترميم القصر الذى امتلكاه عام 2012 بمنطقة بلوزيفيه وتدمج مبانيه الثلاثة لتصبح واحدًا،
وأضافت، أنه خلال عملية الدمج اكتشف 3 عمال صندوقا معدنيًا مليئًا بالعملات الذهبية داخل أحد الجدران، وبعدها بعدة أيام عثروا على محفظة بها كمية أخرى من العملات المعدنية ليصل مجموع ما تم اكتشافه 239 قطعة.
وكان من بين تلك القطع المكشفة، ما هو شديد الندرة، حيث وُجِدَت عملة ملكية مزدوجة ذات فتيل طويل من عام 1646" تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو، قال بائع المزادات لدى الدار عدم وجود قطعة مثيلة لها فى السوق.
ومن هذه القطع ما يُتوَقع بيعه بما يصل إلى 250 ألفًا و300 ألف يورو، ومن المقرر توزيع مبلغ البيع بالمساواة -وفقًا للقانون الفرنسى - بين العمال الثلاثة الذين اكتشفوا القطع من جهة ومالكى العقار من جهة أخرى،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحظ عارف صحابه .. 3 عمال فرنسيون يعثرون على كنز نادر من القطع الذهبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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