صور- إعصار إيدا المدمر فى نيويورك ونيوجيرسى

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جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطوارىء فى ولايتى نيويورك ونيوجيرسى ووجه بتقديم المساعدة الفيدرالية جراء الضرر الذى حل بسبب الإعصار"، مضيفا أن هذا الإعلان يخول وزارة الأمن الداخلى، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارىء (FEMA)، من أجل تنسيق جميع جهود الإغاثة فى حالات الكوارث.
وكانت الفيضانات المفاجئة تسببت فى مقتل 44 شخصا على الأقل فى أربع ولايات شمالية شرقية، بما فى ذلك نيوجيرسى، حيث تسبب إعصار إيدا فى هطول أمطار غزيرة.
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