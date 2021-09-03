ابتكار أرضيات خشبية تحول خطوات الأقدام إلى طاقة كهربائية

جدة - نرمين السيد - وطور الفريق السويسرى، حسبما نشرت دورية "ماتر" العلمية، جهازاً لحصد الطاقة يستخدم الخشب مع مزيج من طلاء السليكون والبلورات النانوية المدمجة لإنتاج طاقة تكفى لتشغيل مصابيح الإضاءة الثبلية "مصابيح الليد" أو أجهزة إلكترونية صغيرة.

ويعتمد هذا الجهاز، المسمى بـ"المولد النانوى"، على ضغط قطعتين من الخشب بين أقطاب كهربائية، وتصبح قطعتا الخشب مشحونتين كهربائياً بالتلامس والانفصال عند الضغط عليها عبر ظاهرةٍ تسمى تأثير كهرباء الاحتكاك.

ويحدث هذا التأثير عندما تنتقل الإلكترونات من جسم إلى آخر، على غرار الكهرباء الساكنة التى تتولد عند حكِّ شعرك بقطعة بالون لبضع ثوان أو تمرير مشط بلاستيكى عبر الشعر.

وقال جويدو بانزاراسا، كبير الباحثين المشاركين فى الدراسة وقائد فريق بحثى فى المعهد الفيدرالى السويسرى للتكنولوجيا فى زيورخ، إنَّ "الخشب ليس لديه ميل قوى لفقد أو جذب الإلكترونات، ولذلك فهو مادة شحيحة القدرة على توليد الكهرباء بالاحتكاك، لكنه مادة بناء ممتازة".

وأوضح بانزاراسا أنَّ الفريق حاول تعزيز قدرة الخشب على توليد الكهرباء عن طريق تغطية إحدى قطعتى الخشب فى التجربة بمادة السيليكون المعروفة باكتساب الإلكترونات عند التلامس، وتغطية القطعة الأخرى بالبلورات النانوية المعروفة بميلها إلى فقد الإلكترونات. وبعد اختبار أنواع مختلفة من الخشب، وجدوا أن خشب التنوب المقطوع قطرياً، وهو خشب شائع الاستخدام فى البناء بأوروبا- يولد طاقة كهربائية أكثر 80 مرة من الخشب الطبيعى الذى يستخدم عادة.

كما وجد الباحثون أنه باستخدام نموذج أولى للأرضية الخشبية بمساحة سطح أصغر قليلاً من قطعة ورق من مقاس A4 تنتج طاقة كافية لتشغيل مصابيح الليد المنزلية والأجهزة الالكترونية الصغيرة مثل الآلات الحاسبة. وقد نجحوا بالفعل فى إضاءة مصباح كهربائى بالنموذج الأولى للتجربة بعدما مشى عليه شخص بالغ، وفقاً للدراسة المنشورة فى دورية "ماتر" العلمية.

ومع ذلك، لفت بانزاراسا إلى أن البيانات التى توصلوا إليها لا تزال أولية، وأن التكنولوجيا بحاجة إلى مزيد من العمل قبل توسيع نطاقها للاستخدام الصناعى.