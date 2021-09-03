تويتر تخطط لطرح مزايا جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المنصة تخطط لإطلاق ميزات جديدة تمنح المستخدمين مزيدا من الخصوصية.

وتتضمن خطة تويتر خيار أرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تكون مرئية للمستخدمين الآخرين بعد فترة زمنية معينة (مثل 30 أو 60 أو 90 يومًا أو سنة كاملة).

وتتضمن كذلك خيارات للحد من الأشخاص الذين يمكنهم رؤية التغريدات التى أعجبتك، والسماح للأشخاص بإزالة أنفسهم من محادثة على تويتر، والسماح للأشخاص بإزالة المتابعين دون حظرهم تمامًا.