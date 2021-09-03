زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب داغستان الروسية

وذكر المكتب الروسى، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر فى تمام الساعة 06:34 صباح اليوم الجمعة فى أراضى منطقة بيجتينسكى على عمق 20 كيلومترا.
وشعر سكان المناطق "أخوافسكى وبوتليخسكى وأونتسوكولسكى" بالهزة الأرضية، فيما لم تصل حتى الآن أى معلومات حول وقوع خسائر.
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