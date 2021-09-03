صور- إكسسوارات تناسب أجواء الصيف وأعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وتتميز هذه التصاميم بأقراط أذن وسلاسل صدر متعددة الطبقات، تساعد فى الحصول على إطلالة شبابية مليئة بالحيوية. وتناسب هذه التصاميم أجواء الصيف، بالإضافة إلى خواتم الأصابع الملونة، وأقراط أذن على شكل "شجرة الكريسماس" تناسب احتفالات أعياد الميلاد.

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