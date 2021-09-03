صور- عانى من شذوذ.. انفجار أول صاروخ ألفا فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - و"فايرفلاى إيروسبيس"، شركة طيران أمريكية خاصة مقرها أوستن، بولاية تكساس تقوم بتطوير مركبات إطلاق صغيرة ومتوسط الحجم للاستخدام التجارى، وكان أول رحلة تجريبية مدارية لصاروخ "ألفا"، فجر اليوم الجمعة.

وأطلقت الشركة الصاروخ ألفا من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية فى كاليفورنيا فى الساعة 01:59 بتوقيت جرينتش يوم 3 سبتمبر، وذلك بعد حوالى ساعة من التأخير فى العد التنازلى.

ووفقا لسكاى نيوز عربية، بدا كل شيء جيدا فى أول 2.5 دقيقة من الرحلة، غير أن الصاروخ "ألفا"، الذى يبلغ ارتفاعه 29 مترا، عانى بعد ذلك من مشكلة قاتلة، حيث انفجر فى كرة نارية مثيرة عالية فى سماء كاليفورنيا.

وقال ممثلو شركة فايرفلاى عبر حساب الشركة على تويتر هذا المساء: "عانى الصاروخ ألفا من حالة شذوذ أثناء إطلاقه فى المرحلة الأولى نتج عنها فقدان السيطرة وانفجاره، وبينما نجمع المزيد من المعلومات، سيتم توفير تفاصيل إضافية".