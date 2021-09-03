صور- روبوت صينى لجراحة أمراض النساء

جدة - نرمين السيد - انتهى عدد من علماء فى الصين من تجارب ناجحة بالمستشفيات على روبوت صينى محلى يعمل فى مجال الجراحة بالمناظير، وتحديدًا فى مجال أمراض النساء، يمثل طفرة فى صناعة روبوتات الجراحة المحلية.





الروبوت الجديد يسمح للأطباء بأداء العمليات الجراحية بدقة وتحكم أكثر ويقلل الصدمات الجراحية ويسرع تعافى المرضى. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وانج جيان تشن الرئيس التنفيذى للشركة المنتجة للروبوت، إن العملية بمساعدة الروبوت هى تقدم كبير فى التكنولوجيا الطبية، إلا أنه وبسبب العقبات التكنولوجية لطالما هيمنت المنتجات الأجنبية على صناعة الروبوتات الجراحية المحلية.

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