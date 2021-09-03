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وظهر فى البرومو أكثر من 15 نجما، منهم أمير كرارة، ريم مصطفى، رامى جمال، محمد نور، ميريهان حسين، كريم فهمى، حسام حبيب، ريم البارودى، وعصام كريكا، وتم تصوير البرنامج فى أكثر من دولة حول العالم. وينتمى البرنامج لنوعية البرامج الاجتماعية الرياضية، والذى يهدف إلى اكتشاف أساليب حياة جديدة وتخلص الأشخاص من القيود الروتينية واللايف الستايل السيئ مهما كانت فئاتهم العمرية عن طريق ممارسة الرياضة ونظام غذائى جيد وأسلوب حياة صحى.
يذكر أن برنامج "ولسه ممكن" من إنتاج خالد الغنيمى، والذى أنتج خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج "هالة مصرية" للفنانة هالة فاخر، وبرنامج "فى إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وبرنامج "ليالى تن" الذى تقدمه الإعلامية بوسى شلبى، وبرنامج "ست الكل" الذى تقدمه الفنانة "سلوى عثمان" وبرنامج "بنت البلد" من تقديم الفنانة "نشوى مصطفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15 نجما يشاركون خبير التغذية نور خطاب فى برنامجه الجديد «ولسه ممكن» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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