فيديو.. وفاة ملاكمة مكسيكية بعد إصابتها خلال نزال

جدة - نرمين السيد - وحسب شركة "جروب ايفون ميتشل" المنظمة للنزال، فى بيان عبر تطبيق "إنستجرام" أن زاباتا "18 عاما" فارقت الحياة خلال تواجدها فى المستشفى أمس الخميس. وتلقت زاباتا عدة لكمات قوية من منافستها الكندية مارىبيير هول خلال الجولة الرابعة من النزال يوم السبت الماضى. وتعرضت زاباتا لحالة تشنج واندفع نحوها زوجها ومدربها جوفانى مارتينيز وتلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبى قبل أن تنقل إلى المستشفى. وجرى إدخال زاباتا فى غيبوبة محفزة طبيا، لكن الأطباء لم ينجحوا فى إنقاذ حياتها وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات.

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