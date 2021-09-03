إنفوجراف - اعرف حقك .. عقوبة احتكار أو إخفاء السلع

جدة - نرمين السيد - وضع قانون حماية المستهلك ضوابط وعقوبات لمنع احتكار السلع، ونصت "المادة 8" على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع.





وفى الإنفوجراف التالى يكشف "دوت الخليج"، العقوبات التى حددها القانون على محتكر السلع، منها الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه على مصادرة المنتجات. كما تحدد الحكومة المنتجات وضوابط تداولها ثم إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة، وفى حال التكرار سيكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ومضاعفة الغرامة، وطالب الجهاز الإبلاغ عن حالات احتكار السلع على رقم 19588.



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