فيديو.. طائر يثير الدهشة بمهارته الفائقة فى تقليد صوت رضيع يبكى

جدة - نرمين السيد - وقام المسؤولون داخل حديقة تارونجا فى مدينة سيدنى الأسترالية، الثلاثاء الماضى، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو"، وهو ذكر يبلغ من العمر 7 سنوات، وهو يؤدى صوت الطفل الرضيع المشابه للواقع جدا.
وقالت المشرفة على وحدة الطيور فى حديقة حيوان تارونجا، لين جوليبيوسكى، فى تصريحات لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكى منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتابعت جوليبيوسكى مازحة: "لا يمكننى إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا، إذ أننى أعتقد أن حديقة الحيوان هو مكان سعيد تزوره العائلات".
ولفتت إلى أن الطائر "إيكو" يقلد أصواتا أخرى، منها صوت الإنذار الخاص بإخلاء الحديقة عند نشوب حريق.
وتتكون طيور القيثارة التى تعيش فى أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى مسدسات الألعاب.
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