فيديو - لأول مرة فى تاريخ الصين .. نسف 13 برجا شاهقا فى لحظة واحدة

جدة - نرمين السيد - كشف مقطع فيديو لحظات مذهلة لعملية تدمير 15 برجا شاهقا فى مدينة كونمينج الصينية، بعدما اتخذت السلطات الصينية قرارًا بنسف هذه المباني الضخمة التي ظلت مهجورة لسنوات، بعدما أصبحت غير مناسبة للسكن.





وظهر فى الفيديو، الذى نشرته شبكة "سكاى نيوز" عربية، سقوط 13 برجا في اللحظات الأولى من عمليات النسف، فى منظر مذهل لم يحدث فى تاريخ الصين، حيث تم تفجيرها بوضع الديناميت في أسفل الأبراج الضخمة.. وبعد لحظات قليلة انهار برجان آخران، ما أدى إلى تكوين سحابة غبار ضخمة فوق المدينة.

واستغرفت عملية تفجير المبانى، 45 ثانية فقط، وقبل الشروع في عملية الهدم، نصبت السلطات عوازل حول المباني المقرر نسفها، تحسبا لأى طارئ، وأخلي السكان من المناطق المحيطة.

جدير بالذكر، أن الأبراج المهدومة كانت غير مكتملة البناء، حيث بدأ العمل فيها خلال عام 2011، ولكن أعمال التشييد لم تكتمل بسبب إفلاس الشركة المشرفة عام 2013.