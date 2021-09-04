جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "سى إن إن عربى" الفيديو الذى ظهر فيه المذيع وهو يقدم النشرة الجوية ليتفاجأ بوجود كلبه "ستورم" على الشاشة أثناء البث المباشر.
ورغم الموقف المفاجئ، تابع المذيع تقديم النشرة، دون أن يتوقف، وهو ما حظى بإشادة واسعة.
وعلق فارنيل على، الموقف عبر حسابه بتويتر قائلا: "من كان يعرف أن كل ما يجب على القيام به هو إظهار صديقى المكسو بالفرو للحصول على تقييم 10|10".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. كلب يقتحم الاستديو أثناء تقديم نشرة الأخبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.