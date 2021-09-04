شركة آبل تؤجل بدء العمل بأدواتها الجديدة لحماية الأطفال من الإباحية

جدة - نرمين السيد - قررت شركة آبل، تأجيل بدء العمل بأدواتها الجديدة المخصصة لحماية الأطفال من المواد الإباحية والتى أثارت الجدل نظراً لتخوف البعض من تأثيرها سلباً على ميزة الخصوصية فى أجهزتها وخدماتها.





وكتبت المجموعة على موقعها الإلكترونى - وفقا لشبكة (سى إن بى سى) الأمريكية - "استناداً إلى التعليقات الواردة من الزبائن ومجموعات الدفاع عن الحقوق والباحثين وسواهم، قررنا إعطاء وقت إضافى خلال الأشهر القليلة المقبلة لجمع التعليقات وإجراء التحسينات قبل توفير هذه الوظائف المهمة المخصصة لحماية الأطفال".

وكانت آبل التى دأبت فى السنوات الأخيرة على إبراز قدرتها على حماية بيانات المستخدمين بهدف تحفيز مبيعاتها، كشفت فى مطلع أغسطس الجارى أدوات جديدة تسمح برصد أفضل للصور التى تتخذ طابعاً جنسياً وتتعلّق بأطفال، على خادومها "آى كلاود" وخدمتها للدردشة iMassage، وذلك لحسابات الأطفال المربوطة باشتراك عائلى.