ميريام غندور: الغذاء الصحى أساس قوام الجسم الرشيق للمرأة

جدة - نرمين السيد - قالت خبيرة اليوجا ميريام غندور، إن الغذاء الصحى الغنى بالخضروات والفواكه يسهم بشكل أساسى فى الحصول على جسم رشيق مقاوم للأمراض ويقوى المناعة، منوهة بأن الابتعاد عن أكل الشارع يضر بشكل كبير مطالبة بالاهتمام بالطعام الذى يحتوى على خصروات طازجة بعيدًا عن المشويات.





وأضافت أن الغذاء الصحى يساهم بشكل كبير فى تأخير الشيخوخة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، والحمض الدهنى أوميجا 3، فضلا عن أنها تسهم فى تخليص الجسم من تأثير الجذور الحرة الضارة، وهو ما يسهم فى الحفاظ على تركيب الحمض النووى (DNA)، كما أنَّه يبطئ سرعة تقدم السن.

وأوضحت ميريام غندور، أن الغذاء الصحى يسهم فى تحسين صحة الجلد، ولذلك فهناك توصيات بالإكثار من شرب الماء، والشاى الأخضر، وماء جوز الهند، وتناول الخضروات والفواكه، والأسماك الدهنية، والمكسّرات، والبذور، والحبوب الكاملة.

ولفتت إلى أن هناك أطعمة كثيرة تضعف الجسم وتقلل مناعته مثل الأطعمة المُدخنة والمعلبات والمخللات التى قد تصيب الجسم بسرطانات مثل سرطان المرىء والمعدة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالغذاء الخالى من السكر لأنه يقوى مناعة الجسم وكذلك الابتعاد عن الدهون للوقاية من السمنة والترهلات ويقى من أمراض مثل ضغط الدم، والسكر، والسرطان، ويقى من انسداد الأوعية.

وشددت ميريام غندور على ضرورة اتباع نظام غذائى غنى بالبوتاسيوم، مثل فاكهة الموز والبطيخ، والأفوكادو التى تقى من ارتفاع ضغط الدم، وأيضا الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، ومنتجات الألبان قليلة الدسم حيث تقى من الإصابة بسرطان القولون.