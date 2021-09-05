هاشتاج «صباحك ومطرحك مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس فى تغريدة بموقع "تويتر": "صباح السعادة والانشكاح. معادنا الساعه 7 صباحا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 وأحلى بدايه للأسبوع، احجز مطرحك حالا عالهاشتاج بتاعنا #صباحك_ومطرحك_مع_يونس ويللا بينا ننطلق".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.