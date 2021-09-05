صور- أزياء هيفاء وهبى تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - دائمًا ما تخطف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أنظار الجميع بإطلالاتها المتعددة والمميزة، كان آخرها أمس خلال تواجدها فى الساحل الشمالى، بعدما شاركت متابعيها أحدث جلسة تصوير لها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".





وظهرت هيفاء، فى الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق منقوش بالورود البيضاء، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مع استخدام بعض الإكسسوارات البسيطة التى زادتها جمالًا وأنوثة، وعلقت على صورها قائلة: "الحياة حلوة نوعًا ما". يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى الغنائية كانت ديو "لو كنت" مع النجم ​أكرم حسنى​، من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى لـ توما، كما أحيت منذ أيام حفل غنائى فى الساحل الشمالى بمشاركة فرقة "ديسكو مصر" والفنان أكرم حسنى.

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