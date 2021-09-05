فيديو- على جمعة يوضح ثواب عدم رد الإساءة

تابع جمعة خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن الإنسان عندما يعفو ويصفح ويتجاوز سيصبح نافعًا، خيرًا، عابدًا، مذكيًا للنفس، موضحًا أن من يسلك غير ذلك إنسان "فاضى" رغم أنه "مفيش وقت فى الحياة".
أضاف أنه يجب على الإنسان أن يكون كيسًا وفطنًا وأن لا يقع فى اللغو فيضيع منه العمر والعمر لا يأتى مرة أخرى بل يتناقص، ويجب على العاقل أن يكون خصيم نفسه فى مقاله، وذلك لأن جزاء من يفعل ذلك الجنة.
رأى أن البعض لا يقدر على تطبيق ذلك ولهذا من المهم للإنسان أن يتخلق بما أمره الله تعالى وهو الصبر عن ما يقولون والتركيز على الذات والنفس لصلاحها وعدم الانجراف خلف تلك الأقوال والمجادلات.
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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