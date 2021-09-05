سابقة تاريخية.. سيدة أمريكا الأولى تدرس فى الجامعة حضوريا

جدة - نرمين السيد - قررت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، الحاصلة على الدكتوراة فى مجال التعليم، استئناف عملها فى التدريس الجامعى، الأسبوع المقبل، لكن بشكل حضورى هذه المرة، وسط تفشى سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.





ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن متحدث باسم السيدة الأولى، فى رسالة عبر البريد الإلكترونى، قوله: "بإمكانى التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل". وأشارت الصحيفة الى أن السيدة الأولى ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية فى جامعة "كوميونيتى كولدج" فى فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا. جدير بالذكر أن جيل بايدن بدأت التدريس فى فيرجينيا عندما كان زوجها نائبا للرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، لتصبح بذلك أول سيدة أمريكية أولى تجمع بين دورها فى البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة. ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.

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