جدة - نرمين السيد - واعتمدت الكثير من دور الأزياء الشهيرة عدد من التصاميم التى تناسب الفتيات خلال موسم خريف 2022، بإطلالات عصرية تناسب الكثير من السيدات خاصة المحجبات. الكارديجان السادة من القطع التى تم طرحها كموضة فى كوليكشن الخريف، وتتميز بشكلها الرقيق والشيك. الكوليكشن يناسب المحجبات ويمكن أن تختار منه الفتيات النوع الخفيف مع ارتداء توب فاتح سيصبح أكثر ملائمة لفترة الخريف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- يناسب المحجبات.. الكارديجان السادة موضة خريف 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.