اكتشاف أكثر من 30 قطعة أثرية ثقافية فى مدينة بوسط الصين

وقال المعهد فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية، إن أعمال التنقيب جرت فى هذا التجمع للمقابر القديمة بين يونيو ويوليو الماضيين، حيث تم اكتشاف 11 مقبرة وموقع بناء واحد فى المنطقة.
من جهته، أوضح رئيس المشروع الأثرى تشن بين، أنه استنادا إلى شكل المقابر وخصائص القطع المستخرجة والنقوش الموجودة على الطوب، يرى علماء الآثار أن المقابر تعود إلى ما بين عهد أسرة هان (202 ق.م- 220 م) إلى عهد أسرة تانغ (618 م - 907 م)، فيما تم إنشاء موقع البناء فى عهد أسرة هان الشرقية (25 م - 220 م).
وأضاف أنه حتى الآن تم استخراج قطع أثرية تشمل الفخار وأوانى البورسلين ومرايا برونزية وخطافات نحاسية وخرز العقيق.
ويعتقد الأثريون أن موقع البناء كان يستخدم فى طقوس تقديم القرابين، فيما تشير بلاطات الأفاريز المكتشفة هناك إلى أن صاحب المقبرة الموجودة بجوار موقع البناء كان شخصا ذا مكانة رفيعة.
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