جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة وفقا لشبكة سى إن بى سى الأمريكية، أن مبيعات السيارات الكهربائية يمكن أن تضيف ما يقرب من 75 مليار دولار إلى إيرادات أبل وتضاعف بشكل فعال معدل النمو الإجمالى للشركة أبل .
وعلى الرغم من أن صانع آيفون لم يعلن رسميًا بعد عن خطط سياراته، إلا أن الشركة تعمل على مبادرة السيارة التى أطلق عليها اسم "Project Titan" منذ سنوات.
وقالت بيرنشتاين فى مذكرة للمستثمرين: "إن الإطلاق الناجح للمركبة الكهربائية من أبل سيضيف منافسًا هائلاً يتمتع برأس مال جيد إلى صناعة السيارات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل قد تبيع 1.5 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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