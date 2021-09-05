روسيا تستخدم تكنولوجيا حديثة لترميم لوحة لـ فان جوخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعد "مزرعة العنب فى آرل" إحدى أهم الروائع للفنان التشكيلى الفرنسى فان جوخ، وهى العمل الوحيد الذى باعه فى حياته، ومنذ دخولها متحف بوشكين عام 1948، لم تغادر اللوحة جدران المتحف، وهى الآن قيد الدراسة.

وتخضع اللوحة لأول مرة فى تاريخها الذى يبلغ 130 عاما للترميم، حيث ستتم أولا دراستها باستخدام طرق العلوم الطبيعية الحديثة ويقوم مرممو متحف بوشكين مع شركاء المتحف، بدراسة مواد الطلاء باستخدام مطيافية الأشعة السينية والفحص المجهرى مع تحليل تشتت الطاقة، ثم بعد ذلك يستوضح المرممون نوعية الألوان التى رسمت بها اللوحة وكيفية مزجها وتغيرها مع مرور الوقت.

ومن جهتها، قالت مديرة متحف بوشكين: "آمل حقا بأن يستمر وينجز المشروع فى سبيل الحفاظ على تاريخ الفن التشكيلى وإحياء ذكرى فان جوخ كفنان تشكيلى عظيم.

كما قال، إيجور بورودين، رئيس قسم الترميم إن الباحثين حققوا فى أغسطس الماضى عددا من الاكتشافات أثناء دراسة اللوحة الرائعة حيث وجدوا أن، فان جوخ، لم يترك لوحته تجف بعد أن أبدعها ثم لفها ووضعها فى أنبوب وأرسلها لشقيقه فى باريس، ليجهزها للبيع، وألحق شقيقه بعض الأضرار باللوحة أثناء تجهيزها.