الأعاصير والحرائق تكلف العالم يوميا خسائر بـ200 مليون دولار و115 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قدرت المنظمة العالمية للأحوال الجوية، التابعة للأمم المتحدة، أن الظروف المناخية المتطرفة كبدت العالم خسائر تزيد على 3.6 تريليون دولار فى العقود الخمسة الأخيرة، ذلك غير الخسائر البشرية التى بلغت حوالى 2 مليون قتيل فى تلك الفترة.





وحسب "أطلس الوفيات والخسائر الاقتصادية للتغيرات المتطرفة فى الطقس والمناخ والمياه" الذى أصدرته المنظمة، ويغطى الفترة من 1970 إلى 2019، فإن متوسط الخسائر اليومية فى تلك الفترة يصل إلى 200 مليون دولار، بينما يصل عدد الضحايا إلى 115 قتيلاً يومياً فى المتوسط.

تنقل صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن الأمين العام للمنظمة العالمية للأحوال الجوية بيترى تالاس، قوله إن "عدد الحوادث الخطرة للطقس والمناخ والمياه فى ازدياد مضطرد، بل إنها ستصبح أكثر عدداً وأشد خطراً فى كثير من أنحاء العالم نتيجة التغيرات المناخية".

وبحسب "إندبندنت عربية"، يقدر علماء الأمم المتحدة أن عدد الأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات فى غضون الـ50 عاماً الأخيرة، ويرون أن استمرار التغيرات المناخية الناتجة من الاحتباس الحرارى نتيجة الانبعاثات الملوثة للبيئة من النشاطات البشرية سيزيد من تلك الأضرار، ويشير هؤلاء إلى حرائق الغابات فى أوروبا وأمريكا الشمالية وسيبيريا والفيضانات فى شمال أوروبا هذا العام كمثال على ذلك التأثير المتوقع.