فيديو- كلب يطارد قطا إلى قمة الهاوية

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو الذى تداوله مستخدمون على "تيك توك" قيام الكلب بمطاردة قطا وملاحقته حتى وصلا إلى قمة شجرة مرتفعة، حيث علقا على قمتها.

وبحسب "سبوتنيك"، يبدو القط عالقا على أطراف الشجرة فيما يحاول الكلب الوصول إليه لكن الأغصان لم تساعده فى التقدم أكثر إلى الأعلى.

ووقع كل من الكلب والقط بمشكلة حقيقية، حيث علقا على قمة الشجرة، ولم يظهر الفيديو الطريقة التى وصل فيها الكلب إلى قمة الشجرة، خصوصا أن الكلاب نادرا ما تستطيع تسلق الأشجار وتتجنب الصعود المرتفع، بعكس القطط.

وعلى الرغم من حصول المشهد على الكثير من التعليقات والمشاهدات فى "تيك توك"، إلا أن التدقيق والبحث، يظهر أن المقطع قديم ومنشور على "يوتيوب" لكن تم إدخال بعض التعديلات على الصوت ليظهر بشكل مختلف.