فيديو - حكاية عبد الهادى .. لص بريطانى يسرق الساعة من إيدك من غير ما تحس

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن اللص الشاب يعيش فى بريطانيا، ومن الغريب أن اسمه "عبد الهادى" باهو، حيث أثار انتباه ضباط الشرطة البريطانية بعد أن تابعوا أكثر من عملية سرقة قام بها.

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وكشفت الصحيفة أن اللص يعتمد على خفة يده، كما يقوم بسرقة الساعات الفخمة غالية الثمن من أيدى ضحاياه بكل سهولة والتى يمكن أن يبيعها ويحصل منها على مال وفير.

وأوضحت تقارير الشرطة أن إحدى كاميرات المراقبة فى شوارع بريطانيا، التقطت مقطع فيديو للشاب وهو يسرق من رجل وزوجته ساعة اليد الموجودة بأيديهما، من خلال تفاعله مع أغنيه، حيث بدأ يرقص معهما، وكان هدفه واضحا وهو خلع الساعة من يد السيدة، وبالفعل نجح فى ذلك، إلا أن الأمر فشل مع الزوج، وهرب اللص سريعا.

وكشفت الصحيفة أنه تم اكتشاف اللص نفسه، من خلال مقطع فيديو آخر، فى محيط كاتدرائية فيليب فى بريطانيا، وهو يكرر نفس الأمر مع سيدة ترتدى ساعة ثمينة، ونجح فى خلعها دون أن تشعر.