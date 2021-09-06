المغردون يتفاعلون مع هاشتاج «انعش يومك مع يونس»: صاحب السعادة

جدة - نرمين السيد - ونشر الإعلامى أحمد يونس فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "صباحك ومطرحك هيظبطلك المود".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج "انعش يومك مع يونس"، قائلين: "ابدأ يومك مع يونس"، "أستاذ الراديو"، "صاحب السعادة"، "ملك الراديو"، "أفضل وقت فى الصباح".

قدمت حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.