أبرز أشكال الموضة فى خريف 2021

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جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من صيحات الموضة التى تتصدر موسم الخريف 2021، منها: الفساتين الطويلة أو المصممة بطبقات عدة، ويمكن ارتداؤها خلال خروجات النهار أو الليل.
تعتبر الملابس المصممة من خيوط التريكو، من أحدث اتجاهات فصل الخريف، والتى تتميز بأنها تساعد على الشعور بالراحة عند ارتدائها.
كما طرحت بعض بيوت الأزياء الملابس المطرزة التى منها الأحزمة المطرزة، والملابس اللامعة المتوهجة.
وبالإضافة إلى ذلك تعد الألوان الفاتحة السائدة فى موضة خريف 2021، مثل اللون الأصفر والوردى، مع حقيبة وأحذية متطابقة لنفس الألوان.
ومن أبرز صيحات الموضة التى تنتشر فى خريف 2021، الملابس المقطعة والتى تساهم فى الحفاظ على البيئة من خلال استغلال الملابس الممزقة بدلا من التخلص منها.
ويمكن ارتداء قميص أبيض أسفل فستان أسود أو دمجه مع تنورة سوداء، لكونه من أبرز اتجاهات الملابس موضة خريف 2021، والتى يمكن ارتدائها عند حضور مناسبات رسمية.
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