ريلمى تكشف عن ألوان ومواصفات «Realme 8s 5G»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتف "Realme 8s 5G" الجديد يأتى بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض HD+، وبدقة 720X1600 بيكسل، وحواف نحيفة فى الشاشة للمسة إبداعية.

ويتوفر الهاتف الجديد بثلاثة خيارات لونية هى الأسود والأزرق والبنفسجى مع شاشة مثقوبة بنوتش صغير للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويحتوى هاتف ريلمى Realme 8s 5G، على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويزود بذاكرة وصول عشوائى LPDDR4x رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.2 سعة 256 جيجا بايت.