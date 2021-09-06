صور أنيقة لعارضة الأزياء المكسيكية بلانكا سوتو

جدة - نرمين السيد - وتميزت بلانكا بإطلالاتها الناعمة الجذابة، التى جعلتها تتألق وتنال إعجاب محبيها. وتحرص على مشاركة متابعيها، بأبرز الأزياء المختلفة، لكن جمعت بينهم بالبساطة والأناقة. ولم تغلق على موهبتها فى عالم الموضة والأزياء، بل شاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، بالإضافة إلى التمثيل. جدير بالذكر أن بلانكا سوتو ولدت فى 5 يناير 1979 بمونتيرى فى المكسيك.

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