فى مناطق محددة.. أبل تتراجع عن تعميم تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر من أبل، أكدت أن تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية فى هواتف "آيفون" ستكون مقصورة على مناطق معينة فقط.

وأوضحت استعدادات أبل حول تخصيص تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، على حالات الطوارئ وفى أسواق محددة خاصة تلك المناطق، التى لا يوجد فيها تغطية هواتف خلوية بصورة منتظمة.

وأضافت التقارير أن "آبل" تنوي أن تطلق أقمار صناعية خاصة بها، لتواكب تلك التقنية الثورية فى هواتف "آيفون" المرتقبة، ولكن هذا قد لا يكون إلا بعد سنوات عديدة.

ولجأت الشركة إلى ذلك بسبب اعتراضات شركات الاتصالات المختلفة، نتيجة للخسائر التى يتعرضون لها فى حالة تعميم تلك التقنية.