علماء يستخدمون الخشب لتحويل خطوات الأقدام إلى كهرباء

جدة - نرمين السيد - وأشار العلماء إلى أن تلك الأرضيات الخشبية تتمكن من تحويل خطوات الأقدام إلى كهرباء، من خلال اعتمادها على الخشب المطلى بالسيليكون ومزين بالبلورات النانوية.

ومن خلال تلك الأرضيات الخشبية عالية التقنية، يمكن إنتاج طاقة كافية لتشغيل مصابيح كهربائية وأجهزة إلكترونية صغيرة، وأطلقوا عليه اسم "المولد النانوى"، وفقا لما جاء فى صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتكون تلك القطع مشحونة كهربائيًا عند الضغط عليها بالقدمين، في ظاهرة تسمى "تأثير كهرباء الاحتكاك"، ويحدث هذا التأثير عندما تنتقل الإلكترونات من جسم إلى آخر.

واختبر العلماء أنواع عدة من الخشب، وتوصلوا إلى أن خشب شجرة التنوب يسخدم فى البناء بأوروبا، ويتمكن من توليد كهرباء أكثر 80 مرة من أنواع الخشب الأخرى، وقال العلماء إن تقنيتهم ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل قبل أن تتم إتاحتها للاستخدام بشكل رسمى.