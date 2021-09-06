«روس كوسموس»: تشغيل المحطة الفضائية الدولية لن يخلق مشكلات حتى 2025

جدة - نرمين السيد - أعلن دميترى روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية اليوم، الإثنين، أن خبراء المؤسسة وخبراء ناسا يعتقدون أن تشغيل المحطة الفضائية الدولية لن يخلق أى مشكلات كبيرة حتى عام 2025.





وقال روجوزين فى تصريحات له، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "نحن ندرك أنه كلما طالت مدة بقاء المحطة الفضائية الدولية فى المدار، تزداد الأموال التى يجب إنفاقها على استبدال المعدات، التى للأسف لا يمكن أن تكون حديثة تماما ". وأضاف: "نحن نفهم جيدا أن المحطة الفضائية الدولية يمكنها العمل إلى عام 2025 بصورة طبيعية". وكان فلاديمير سولوفيوف كبير المصممين فى شركة "إينيرجيا" قد أعلن فى وقت سابق أن روسيا قد تبدأ بتجميع محطة فضائية جديدة، مع استمرارها فى تشغيل القطاع الروسى فى المحطة الفضائية الدولية.

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