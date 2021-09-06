صور.. أزياء لـ الكابلز فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - فى الآونة الأخيرة انتشرت موضة ملابس الكابل، أى أن الزوجة والزوجة أو حتى المخطوبين يرتدوا نفس الملابس بشكل متطابق، حتى أن الأمر زاد وأصبح أطفالهم يرتدوا نفس الملابس بنفس التطابق.





ويقول الفاشون بلوجر ليلى ومحمد ماتى، أن أزياء الكابل تعطى شكل أكثر انسجاما للأسرة خصوصا إذا شارك الأطفال للأب والأم نفس الملابس، حيث تعطى شكل مميز وأنيق. وأوضح أن هذه الصيف انتشرت موضة ملابس الكابل بين عدد كبير من الآباء والأمهات وأطفالهم، ويفضل ارتداء نفس الملابس عند عمل جلسات التصوير الفوتوسيشن. وأضاف أن هذا الصيف الألوان الموضة لملابس الكابل هى الأبيض وهذا يكون ملائم أكثر لجلسات التصوير التى يتم عملها على الشواطئ، وكذلك اللون الأحمر والأزرق والأخضر والأسود. وأشار إلى أن الأقمشة القطنية هى التى تتسيد عرش ملابس الكابل فى الصيف وذلك بسبب كونها مريحة ومناسبة لحرارة الجو فى الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة.

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