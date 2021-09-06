بدءا من نوفمبر.. واتساب يتوقف عن العمل فى بعض الهواتف

جدة - نرمين السيد - وأشاروا إلى توقف عمل تطبيق "واتساب" على طرازات الهواتف القديمة سواء العاملة بنظام "أندرويد" أو "ios"، وفقا لما جاء فى صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعد الهواتف التى تعمل بالإصدار "4.0.4" من "آندرويد" وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات "واتساب"، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام "آى أو إس 9" وما سبقه.

ونصح المطورون بنقل محادثاتهم على الإيميل حتى يتم تحديث نسخة الهاتف، ثم يتم إعادتها بعد التحديث.

ومن بين قائمة الهواتف التى يتوقف عنها عمل واتساب:

-أيفون:

الجيل الأول من هواتف "آيفون إس إى" و"آيفون إس 6" و"آيفون إس 6 بلس".

-سامسونج:

"جلاكسى ترند لايت"

"جلاكسى ترند 2"

"جلاكسى إس 3"

"جلاكسى إس 3 ميني"

"جلاكسى إكس كوفر 2"

"جلاكسى كور"

"جلاكسى إيس 2"

-سونى:

"إكسبيريا ميرو"

"إكسبيريا نيو إل"

"إكسبيرا آرك إس"

-هواوى:

"أسيند جى 740"

"أسيند ميت"

"أسيند دى كواد إكس إل"

"أسيند دى 1 كواد إكس إل"

"أسيند بى 1 إس"

"إسيند دى 2"

-زد تى إى:

"جراند إس فليكس"

"جراند ميمو"

-إل جى:

فستشمل القائمة الطرازات "أوبتيمس إف 7" و"إف 5" و"إل 3 II دوال" و"إف 7 II " و"إف 5 II".

-سونى:

"إكسبيريا ميرو"

"إكسبيريا نيو إل"

"إكسبيرا آرك إس"