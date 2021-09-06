وجبة صحية.. طريقة تحضير الدجاج المشوى بالصلصة

جدة - نرمين السيد - ومن بين الوصفات التى يمكن على مرضى السكرى تناولها دون الإضرار بصحتهم، الدجاج المشوى بالصلصة.

ولتحضير الدجاج المشوى بالصلصة على وجبة الغداء، نحتاج إلى:

-2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

-قطعة صغيرة من الزبدة.

-حليب.

-مكعب مرق دجاج.

-ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

-ملعقة كبيرة من الكركم.

-4 قطع صدر الدجاج.

-ملح.

-ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

-فلفل أسود.

طريقة التحضير:

تقطع صدور الدجاج من الوسط للحصول على قطع رقيقة السماكة، وتغسل بعدها بالماء ثم توضع بجانبا فى مصفاة للتخلص من السوائل.

وتتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والزنجبيل ثم يتم شويها على الشواية حتى تنضج.

ولتحضير الصلصة، يجب تذويب الزبدة فى قدر على النار، وإضافة الدقيق وتحريكه جيدا حتى يتجانس.

ويسكب الحليب بالتدريج ثم إضافة مرق الدجاج والكركم والزنجبيل، وتُقلب المكونات جيدا حتى تشكل مزيج متماسك.

وتوزع الدجاج والأرز فى طبق النقديم ثم سكب الصلصة على وجه الدجاج ويقدم الطبق مباشرة.