باحثون بيتكرون «سينسور» فى الفم لمراقبة الطعام والحفاظ على نمط حياة صحى

جدة - نرمين السيد - ويوضع "السينسور" على أحد الأسنان لمراقبة الطعام الذى يأكله الشخص ويسجل مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمواد الكيميائية والحالات الفيسيولوجية، مما يساعد فى الحفاظ على نمط حياة صحى، وذلك بحسب موقع indiatimes الهندى.

وقام الباحثون بتصنيع "سينسور" مكون من 3 طبقات متلاصقة إحداها تستجيب بشكل حيوى وتمتص العناصر الغذائية والمواد الكيميائية، على حين تحتوى الطبقتان الأخريان على حلقتين ذهبيتين مربعة الشكل، حيث تشكل الطبقات الثلاث هوائياً يجمع وينقل الموجات فى طيف الترددات الراديوية ويحدد ويقيس شدتها.

وتسبب استخدام الموجات الراديوية فى الاستغناء عن أى مصدر للطاقة، وعندما تصطدم الموجة بالحساس يتلقى بعضاً منها متجاهلاً الموجات غير الضرورية، حيث يمكن توجيه الحساس لأى شىء يبحث عنه بشكل خاص

جدير بالذكر أن ذلك المستشعر ظهر لأول مرة فى 2018، وكان حجمه لا يتجاوز 2 ميلليمتر، كما أنه يتميز بمرونة فائقة تجعله يتناسب مع انحناءات الأسنان، كذلك فهو حساس حيوى ينقل البيانات لاسلكياً.