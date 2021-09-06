وكالة الفضاء المصرية تبحث تحديات علوم الفلك والفضاء

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، بوكالة الفضاء المصرية فعاليات ورشة العمل عن (علوم الفلك والفضاء فى مصر التحديات والآفاق المستقبلية) التى تنظمها لجنة علوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتستمر فعالياتها لمدة يومين، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.





وقال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء فى تصريح، اليوم: إن ورشة العمل تستهدف وضع أفكار ورؤى وأطر عمل فى مجال الفلك والفضاء الخاصة بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال مشاركة مجموعة من العلماء وأساتذة الجامعات الذين يعملون فى هذا المجال لتبادل الأفكار والخبرات والاكتشافات المختلفة. وأضاف أنه سيتم خلال فعاليات الورشة التعرف على أحدث التقنيات والأساليب والأبحاث الخاصة بالفلك والفضاء وتوعية المجتمع العلمى بأهميتهم. وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إلى أن ورشة العمل ستناقش موضوعات حول الفلك واستكشاف الفضاء والحطام الفضائى، وعلوم الفضاء والاستكشافات والأقمار الصناعية وكل ما يرتبط بعلوم وأبحاث الفضاء.

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